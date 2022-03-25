Камиль Рамазанов о Евразийской библиотеке: Проект имеет исключительное значение для региона

Аккумулирование информационных ресурсов в библиотеке на основе цифровой платформы за счет консолидации материалов, источников и артефактов из институтов и подразделений Академии наук Республики Башкортостан, академических институтов Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, ВУЗов Республики Башкортостан (в том числе БГУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ), национальной библиотеки им. Заки Валиди, музеев и архивов Республики Башкортостан. Организацию взаимодействия с предприятиями, являющимися партнёрами Евразийского НОЦ. Создание интернет-портала «Евразийской библиотеки в городе Уфа» с собственной навигационной системой, дающей возможность быстрого поиска и систематизации необходимой информации в библиотечном фонде, собственным каналом интернет-телевидения библиотеки, электронными научными журналами по профильным научным направлениям. Свое место есть и у музея артефактов евразийского пространства (археологический депозитарий, фонд уникальных рукописей). Важно сразу создавать пул экспертов с задачей сбора, кодификации, анализа и систематизации информационного потока и артефактов. Запустить работу центра электронного перевода на языки народов евразийского пространства.

Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии