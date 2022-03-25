Камиль Рамазанов о Евразийской библиотеке: Проект имеет исключительное значение для региона
Радий Хабиров презентовал проект Евразийской библиотеки участникам второго форума «Арт-Курултай», который открылся сегодня в Уфе. По словам Главы республики, это будет не просто библиотека, а целый просветительский центр с воплощением в жизнь современных решений.
Исполняющий обязанности президента Академии наук Башкирии Камиль Рамазанов отметил, что проект библиотеки имеет исключительное влияние на развитие не только города, но и региона в целом.
Проект Евразийской библиотеки в городе Уфа, инициированный Главой Республики Башкортостан Р.Ф. Хабировым имеет исключительно важное значение для перспективы развития региона. Создавая одно из ключевых подразделений научно-образовательного центра мирового уровня республика получает мощный драйвер развития своего экономического потенциала на основе интенсификации использования инновационных технологий и делает большой шаг в развитии международных связей Башкортостана социально-политического, экономического, научного, образовательного, культурного характера со странами евразийского пространства. Сформировать Концепцию «Евразийской библиотеки в городе Уфа» и план реализации проекта в силах Академии наук Республики Башкортостан. Консолидировать все предложения и выработать инновационную методологию можно только создав интеллектуальный инновационный центр обсуждения данной задачи на уровне не ниже Правительства республики.
Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии
Камиль Рамазанов выделил несколько задач, которые будут решены строительством библиотеки.
Роль «Евразийской библиотеки в городе Уфа» в создании научного центра мирового уровня в Республике Башкортостан будет в полной мере реализована, если в концепции ее создания мы решим следующие задачи: ведение современной научной и образовательной деятельности с опорой на цифровые платформы, базы больших данных, технологии искусственного интеллекта; создание и пополнение собственных баз данных, имеющих востребованность в научном сообществе ряда стран; формирование постоянно действующих площадок для обмена научными достижениями ученых ряда стран; создание пространства интеллектуальной конкуренции.
Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии
Евразийская библиотека, по словам эксперта, станет научно-образовательным пространством, которое объединит страны Евразийского экономического союза.
Евразийская библиотека должна стать информационным хабом, создающим систему контактов российского научного и образовательного сообщества с научно-образовательным пространством стран Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Исламской Республики Иран, Монголии. В этом заключается ее уникальная позиция в российском и международном научном пространстве. Реализация такого масштабного проекта, безусловно имеет свою этапность. Что необходимо сразу предусмотреть. Формирование информационного потока по следующим направлениям – история евразийского пространства, экономика евразийского пространства, философская мысль евразийского пространства, политические процессы и геополитика евразийского пространства, ключевые научные школы на евразийском пространстве, статистика социально-экономических процессов на евразийском пространстве; литературное наследие народов евразийского пространства.
Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии
В библиотеке будут собраны материалы и источники всех ведущих научных центров, что поможет аккумулировать информацию в одном надёжном месте.
Аккумулирование информационных ресурсов в библиотеке на основе цифровой платформы за счет консолидации материалов, источников и артефактов из институтов и подразделений Академии наук Республики Башкортостан, академических институтов Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, ВУЗов Республики Башкортостан (в том числе БГУ, БГАУ, БГМУ, БГПУ, УГАТУ, УГНТУ), национальной библиотеки им. Заки Валиди, музеев и архивов Республики Башкортостан. Организацию взаимодействия с предприятиями, являющимися партнёрами Евразийского НОЦ. Создание интернет-портала «Евразийской библиотеки в городе Уфа» с собственной навигационной системой, дающей возможность быстрого поиска и систематизации необходимой информации в библиотечном фонде, собственным каналом интернет-телевидения библиотеки, электронными научными журналами по профильным научным направлениям. Свое место есть и у музея артефактов евразийского пространства (археологический депозитарий, фонд уникальных рукописей). Важно сразу создавать пул экспертов с задачей сбора, кодификации, анализа и систематизации информационного потока и артефактов. Запустить работу центра электронного перевода на языки народов евразийского пространства.
Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии
Камиль Рамазанов описал три направления, по которым в перспективе будет развиваться Евразийская библиотека в будущем.
В долгосрочной перспективе развитие Евразийской библиотеки в городе Уфа должно идти по трем направлениям: 1) стратегия внутреннего саморазвития библиотеки; 2) стратегия партнерской кооперации; 3) стратегия управления современными информационными потоками и цифровыми технологиями.
Камиль Рамазанов, и.о. президента Академии наук Башкирии