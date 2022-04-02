В Уфе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню информирования об аутизме

Ушедшие в себя. Сегодня Всемирный день информирования об аутизме. В Уфе для особенных ребят провели автобусную экскурсию и мастер-классы. По неофициальным данным, число детей с этим заболеванием в Башкортостане может доходить до 8 тысяч. Расстройство аутистического спектра, или сокращено РАС, не лечится. Родители и их малыши учатся с этим жить, социализируя детей. И успех этого отчасти зависит от окружающих.

Они сегодня особенные. Среди пассажиров экскурсионного автобуса много детей. Они не бесятся, не играют друг с другом, а следят задумчивым взглядом за пейзажем за окном. Это малыши с диагнозом аутизм. Многим даже, казалось бы, в такой спокойной обстановке находиться тяжело. Сыну Гордею Рита руками закрывает уши. Ребёнок не переносит громких звуков, но любит кататься в автобусе.

Он иногда шумно себя ведет, люди говорят «успокойте ребенка» или «сидите дома», бывало, что просили уйти. Дети в этом плане дружелюбнее взрослых, могут не обращать внимания на особенности, хотят общаться. Рита Перова

Детям с аутизмом тяжело найти занятие. Если обычного ребенка можно отвести в развлекательный центр, то к этим ребятам нужен особый подход. Многих пугают шумные места с ярким светом и толпа людей. Здесь всё это присутствует, но специалисты помогают детям чувствовать себя комфортно на всех мастер-классах.

Расстройство аутистического спектра многообразно. Одни разговорчивы, другие закрыты и не чувствуют необходимости в общении. Даже само слово «аутизм» означает «ушедший в себя». Человек не может считывать эмоции окружающих и правильно выражать свои. Они непосредственны и могут показаться странными.

2 апреля – день, когда родители и благотворительные организации пытаются донести до окружающих, что скрывается за словом «аутизм». Количество обладателей диагноза растет и не только в связи с развитием диагностики. Во всем мире рождается всё больше детей с аутизмом.

В нашей республике под наблюдением психиатра находятся 1200 детей с поставленным диагнозом. На самом деле эта цифра гораздо больше, потому что многие дети не дошли до врача, или им поставили другой диагноз, или у детей могут быть легкие формы, с которыми к врачу не обращаются. Вера Устинова, председатель правления организации помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «Рассвет»

Предполагаемое количество детей в республике с РАС – почти 8 тысяч человек. В подобных встречах нуждаются не только дети, но и родители, которые могут получить поддержку от таких же мам и пап.

Для родителей такие дети – серьезная нагрузка. Если семья хочет, чтобы ребенок развивался, приходится все силы и средства вкладывать. Есть поддержка от государства раз в год-полтора, существенно помогает, но этого мало. Маргарита Уланова, мама ребёнка с расстройством аутистического спектра

Такие дети могут выглядеть странно, их поведение может быть пугающими, но они не представляют никакой опасности. Люди с аутизмом – такие же люди, и они много чего могут, но в обществе пока еще много барьеров. Юлия Кожевникова, исполнительный директор организации помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра «Рассвет»