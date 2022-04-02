В Уфе прошли мероприятия, приуроченные ко Дню информирования об аутизме

Ушедшие в себя. Сегодня Всемирный день информирования об аутизме. В Уфе для особенных ребят провели автобусную экскурсию и мастер-классы. По неофициальным данным, число детей с этим заболеванием в Башкортостане может доходить до 8 тысяч. Расстройство аутистического спектра, или сокращено РАС, не лечится. Родители и их малыши учатся с этим жить, социализируя детей. И успех этого отчасти зависит от окружающих.
Они сегодня особенные. Среди пассажиров экскурсионного автобуса много детей. Они не бесятся, не играют друг с другом, а следят задумчивым взглядом за пейзажем за окном. Это малыши с диагнозом аутизм. Многим даже, казалось бы, в такой спокойной обстановке находиться тяжело. Сыну Гордею Рита руками закрывает уши. Ребёнок не переносит громких звуков, но любит кататься в автобусе.
Детям с аутизмом тяжело найти занятие. Если обычного ребенка можно отвести в развлекательный центр, то к этим ребятам нужен особый подход. Многих пугают шумные места с ярким светом и толпа людей. Здесь всё это присутствует, но специалисты помогают детям чувствовать себя комфортно на всех мастер-классах.
Расстройство аутистического спектра многообразно. Одни разговорчивы, другие закрыты и не чувствуют необходимости в общении. Даже само слово «аутизм» означает «ушедший в себя». Человек не может считывать эмоции окружающих и правильно выражать свои. Они непосредственны и могут показаться странными.
2 апреля – день, когда родители и благотворительные организации пытаются донести до окружающих, что скрывается за словом «аутизм». Количество обладателей диагноза растет и не только в связи с развитием диагностики. Во всем мире рождается всё больше детей с аутизмом.
Предполагаемое количество детей в республике с РАС – почти 8 тысяч человек. В подобных встречах нуждаются не только дети, но и родители, которые могут получить поддержку от таких же мам и пап.
Один из них – непонимание. Его сегодня родители вновь пытались побороть. Показав, что их дети имеют право быть такими, какие они есть. Непосредственными, эмоциональными, закрытыми и искренними.