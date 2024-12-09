В Уфе прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества

В парке Победы торжественно возложили цветы к памятнику Миннигали Губайдуллину и Александру Матросову. В торжественной церемонии приняли участие представители правительства, министерств и ведомств, кадеты и курсанты. На площади минутой молчания почтили память героев, отдавших жизни за Родину.

Также от имени многонационального народа республики цветы возложили и на Советской площади к памятнику Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову. В этом году были проведены массовые патриотические мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения прославленного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. В республике проводится эффективная работа по сохранению исторической памяти, ее передаче подрастающему поколению, считают в парламенте.