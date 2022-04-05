Школьники из Башкирии представили свои проекты на «Фестивале детских инноваций»

Как сделать воду для жителей республики чище и привить подросткам полезные привычки? Этими вопросами задались школьники. 100 ребят со всей республики разработали проекты во время специального научного заезда в санатории «Толпар». Молодые умы должны были учитывать проблемы региона.

За науку борются до последней капли крови, но только искусственной. На неё очень похожи смешанные в пробирке калий и хлорид железа. Практические эксперименты – часть занятий для будущих химиков. В течение смены ребята самостоятельно разрабатывают проекты, которые призваны улучшить жизнь земляков. Так 10-классницы Анжелика Алимгафарова и Валерия Глухова придумали метод очищения воды в кранах жителей республики.

Мы целенаправленно приехали на фестиваль, планируем жизнь связать с химией. Анжелика Алимгафарова

В реках много примесей различных, например, ртуть или свинец. А с помощью фильтров можно очистить воду. Валерия Глухова

Сделать мир лучше школьники хотят и повлияв на привычки людей. Так, ученики лаборатории информационных технологий призывают к здоровому образу жизни через полезные хобби.

Хотим чтобы подростки нашли свое хобби и забыли о зависимостях. Анна Калачёва

Мы бы хотели устроить фестиваль, где можно было бы найти свое хобби. Ника Манилкина

Всего в специальной смене на базе санатория «Толпар» организованы лаборатории по направлениям: «Финансовая грамотность», «Журналистика», «Химия», «Биология и экология», «IT и программирование». 100 школьников со всей республики предварительно прошли тестирование и определились, какая именно тема им интересна.