Школьники из Башкирии представили свои проекты на «Фестивале детских инноваций»

Как сделать воду для жителей республики чище и привить подросткам полезные привычки? Этими вопросами задались школьники. 100 ребят со всей республики разработали проекты во время специального научного заезда в санатории «Толпар». Молодые умы должны были учитывать проблемы региона.
За науку борются до последней капли крови, но только искусственной. На неё очень похожи смешанные в пробирке калий и хлорид железа. Практические эксперименты – часть занятий для будущих химиков. В течение смены ребята самостоятельно разрабатывают проекты, которые призваны улучшить жизнь земляков. Так 10-классницы Анжелика Алимгафарова и Валерия Глухова придумали метод очищения воды в кранах жителей республики.
Сделать мир лучше школьники хотят и повлияв на привычки людей. Так, ученики лаборатории информационных технологий призывают к здоровому образу жизни через полезные хобби.
Всего в специальной смене на базе санатория «Толпар» организованы лаборатории по направлениям: «Финансовая грамотность», «Журналистика», «Химия», «Биология и экология», «IT и программирование». 100 школьников со всей республики предварительно прошли тестирование и определились, какая именно тема им интересна.