Медсестра из Башкирии спасает бойцов на СВО

Порой бывает очень нелегко. Сейчас я нахожусь на полуторасуточном дежурстве. Это 36 часов на ногах без сна и отдыха. Каждое дежурство подкидывает новые задачи. В один день тебя ставят на перевязки, и за смену ты обрабатываешь раны у 90 человек, на второй – направляют в процедурный кабинет, где приходится ставить по 150-170 капельниц за смену. Хочешь не хочешь, все действия отработаешь до автоматизма. Это и есть повышение квалификации, к которому я стремилась.

Динара Шайхутдинова, медсестра в зоне СВО