Медсестра из Башкирии спасает бойцов на СВО

Жительница Туймазов Динара Шайхутдинова работает медсестрой в госпитале в зоне специальной военной операции. 35-летней женщине пришлось оставить в родном городе супруга и двоих детей, чтобы помогать раненым.
Решение отправиться на фронт она приняла после разговоров со старшим братом, которого мобилизовали в 2022 году. Возвращаясь в Туймазы на побывку, он подробно рассказывал о службе.
Медик по образованию, она провела в прифронтовой зоне уже 14 месяцев и продолжает выхаживать раненых, пишут в издании «Туймазинский вестник».
Динара окончила педагогический, а затем медицинский колледж. Четыре года проработала медсестрой в приемном отделении Туймазинской центральной районной больницы, прежде чем отправиться за «ленточку».
Чтобы попасть на фронт, туймазинка начала целенаправленно искать информацию в интернете. В итоге она вышла на контакт с представителями ЧВК «Редут», отправила документы и вскоре получила приглашение.
По словам девушки, ей не раз приходилось выезжать на поле боя для эвакуации и оказания первой помощи солдатам, работая под артиллерийским обстрелом.
В феврале этого года Динара решила вступить в Добровольческий корпус, который находится в ведении Министерства обороны РФ и действует на территории ДНР, подписав контракт на восемь месяцев.
Она отмечает, что всех бойцов отличают мужество, выдержка и твердая вера в правоту своего дела. Эти качества, уверена Динара, и ведут к победе.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Туймазинский вестник».