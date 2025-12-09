Медсестра из Башкирии спасает бойцов на СВО

Жительница Туймазов Динара Шайхутдинова работает медсестрой в госпитале в зоне специальной военной операции. 35-летней женщине пришлось оставить в родном городе супруга и двоих детей, чтобы помогать раненым.

Фото №1 - Медсестра из Башкирии спасает бойцов на СВО

Решение отправиться на фронт она приняла после разговоров со старшим братом, которого мобилизовали в 2022 году. Возвращаясь в Туймазы на побывку, он подробно рассказывал о службе.

Медик по образованию, она провела в прифронтовой зоне уже 14 месяцев и продолжает выхаживать раненых, пишут в издании «Туймазинский вестник».

Динара окончила педагогический, а затем медицинский колледж. Четыре года проработала медсестрой в приемном отделении Туймазинской центральной районной больницы, прежде чем отправиться за «ленточку».

Служба в военном госпитале показала, что, каким бы арсеналом практических навыков ни владела медсестра, жизнь все равно подкинет головоломку. Мне приходилось выяснять, какие препараты нельзя прописывать раненому, у которого имеются проблемы с сердцем. Или как быстро подобрать и поставить капельницы пациентам разного возраста.

Динара Шайхутдинова, медсестра в зоне СВО

Чтобы попасть на фронт, туймазинка начала целенаправленно искать информацию в интернете. В итоге она вышла на контакт с представителями ЧВК «Редут», отправила документы и вскоре получила приглашение.

Я написала заявление на работе, а супругу и сыну-подростку сообщила о своем решении чуть ли не за пару дней до отправки, – говорит она. – В тот момент я находилась в декретном отпуске по уходу за трехлетней дочерью. Поэтому люди по-разному отнеслись к моему решению. Но я хотела помочь нашим ребятам, а заодно улучшить свои профессиональные навыки. Это ведь уникальный опыт! Заключила на полгода контракт и отправилась в ЛНР.

Динара Шайхутдинова, медсестра в зоне СВО

По словам девушки, ей не раз приходилось выезжать на поле боя для эвакуации и оказания первой помощи солдатам, работая под артиллерийским обстрелом.

В феврале этого года Динара решила вступить в Добровольческий корпус, который находится в ведении Министерства обороны РФ и действует на территории ДНР, подписав контракт на восемь месяцев.

Порой бывает очень нелегко. Сейчас я нахожусь на полуторасуточном дежурстве. Это 36 часов на ногах без сна и отдыха. Каждое дежурство подкидывает новые задачи. В один день тебя ставят на перевязки, и за смену ты обрабатываешь раны у 90 человек, на второй – направляют в процедурный кабинет, где приходится ставить по 150-170 капельниц за смену. Хочешь не хочешь, все действия отработаешь до автоматизма. Это и есть повышение квалификации, к которому я стремилась.

Динара Шайхутдинова, медсестра в зоне СВО

Она отмечает, что всех бойцов отличают мужество, выдержка и твердая вера в правоту своего дела. Эти качества, уверена Динара, и ведут к победе.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Туймазинский вестник».

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти