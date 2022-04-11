В Уфе отремонтируют участок протяженностью более километра

В столице Башкортостана отремонтируют участок дороги по улице Пушкина. В настоящий момент администрация ищет подрядчика, который займется обновлением дорожного полотна.
Участок, от Цюрупы до Аксакова протяженностью 1,12 км отремонтируют до конца августа 2023 года. Новое покрытие обойдется в 124 миллиона рублей.
Основная часть средств, направленных на ремонт, выделена из регионального бюджета. Во время работы заменят дорожные люки, установят бортовые камни, уложат брусчатку, установят освещение и нанесут дорожную разметку.