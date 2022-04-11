В Уфе почтили память узников фашистских концлагерей

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. 77 лет назад восстание, которое закончилось победой, открыло путь к свободе и жизни тысячам людей. В столице республики в лицее №46 прошла встреча совета Октябрьского района ветеранов с юнармейцами. Ребят познакомили с памятной датой и поделились личными историями.

В 1946 году Международный трибунал в Нюрнберге признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии – это военное преступление и преступление против человечества. Бывшие узники живут в разных регионах страны, в том числе в Башкортостане, среди них те, кто попал в концлагеря, будучи несовершеннолетними.