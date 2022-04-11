В Уфе почтили память узников фашистских концлагерей

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей. 77 лет назад восстание, которое закончилось победой, открыло путь к свободе и жизни тысячам людей. В столице республики в лицее №46 прошла встреча совета Октябрьского района ветеранов с юнармейцами. Ребят познакомили с памятной датой и поделились личными историями.

В 1946 году Международный трибунал в Нюрнберге признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии – это военное преступление и преступление против человечества. Бывшие узники живут в разных регионах страны, в том числе в Башкортостане, среди них те, кто попал в концлагеря, будучи несовершеннолетними.

Фото №1 - В Уфе почтили память узников фашистских концлагерей

Мой учитель немецкого языка из стерлибашевской школы попал в плен, будучи 18-летним солдатом. На его счастье, это уже был конец войны, и отношение немцев было другое.

Ринат Аминов, ветеран Вооружённых Сил СССР и России

Нас вдохновило вступить в ряды Юнармии и дальше учиться на эту профессию желание постоять за свою Родину.

Евгений Поликарпов
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ