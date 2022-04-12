В Уфе прошел автопробег в честь Дня космонавтики

Организатором выступило республиканское отделение партии КПРФ. Более десятка автомобилей с флагами СССР и знаменем Победы проехались по центральным улицам столицы.
Затем участники акции возложили цветы к бюсту первого космонавта в истории человечества Юрия Гагарина. Руководитель отделения Юнир Кутлугужин вручил активистам партийные медали в честь праздника.
Финишной точкой автопробега стал Уфимский планетарий. Там для школьников организовали просмотр программы о звездном небе, показали обломки метеоритов и рассказали о достижениях отечественной космонавтики, а также о жизни знаменитого Юрия Гагарина. Один из тех, кто был лично знаком с первым космонавтом планеты, – башкирский журналист Мадриль Гафуров.