В Уфе прошел автопробег в честь Дня космонавтики

Финишной точкой автопробега стал Уфимский планетарий. Там для школьников организовали просмотр программы о звездном небе, показали обломки метеоритов и рассказали о достижениях отечественной космонавтики, а также о жизни знаменитого Юрия Гагарина. Один из тех, кто был лично знаком с первым космонавтом планеты, – башкирский журналист Мадриль Гафуров.