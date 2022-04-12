Компания "Сибур" запустила первую солнечную электростанцию на башкирском предприятии

На предприятии ПОЛИЭФ в Благовещенске запустили солнечную электростанцию. По информации пресс-службы организации, работа новой СЭС будет обеспечивать технологические и общезаводские нужды.

Завод ПОЛИЭФ в Башкирии стал первым предприятием компании «Сибур», которое использует солнечную энергию в своем производстве. Это дало старт в масштабном проекте по использованию альтернативной энергии.