Компания "Сибур" запустила первую солнечную электростанцию на башкирском предприятии

На предприятии ПОЛИЭФ в Благовещенске запустили солнечную электростанцию. По информации пресс-службы организации, работа новой СЭС будет обеспечивать технологические и общезаводские нужды.
Завод ПОЛИЭФ в Башкирии стал первым предприятием компании «Сибур», которое использует солнечную энергию в своем производстве. Это дало старт в масштабном проекте по использованию альтернативной энергии.
Проект станет более экологичным по сравнению с другими и выведет предприятия на новый уровень в будущем. Мощность электростанции - 4,9 МВт, что составляет 7,1% от мощности всех действующих солнечных электростанций Башкортостана.