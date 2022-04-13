Расставание с «Европой». Административно-деловой комплекс в Уфе обрел новую концепцию

Расставание с «Европой». Административно- деловой комплекс в географическом центре Уфы обрел новую современную концепцию. Здесь будут сконцентрированы торговые площадки, спортивные студии, творческие пространства и многое другое.
Современный формат и новые решения. Совсем скоро свои двери в столице республики распахнет Административно-деловой комплекс на проспекте Октября, 67/2.
Комплекс включает в себя два современных здания площадью более 26 000 кв.м., обустроен удобный паркинг.
Познакомились с необычной концепцией проекта и будущие партнеры. Желание работать в современном пространстве выразили многие предприниматели.
В конце вечера гостей ждал вкусный сюрприз – огромный торт с изображением картины Валентина Серова «Похищение Европы». Словно символичное расставание с старой концепцией и начало нового этапа.
Безусловно, Административно-деловой комплекс Уфы станет местом притяжения культуры и искусства, творческих кластеров и бизнеса.