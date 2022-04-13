В Уфе к юбилею создадут архитектурно-консультационный совет

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о письмо от башкирских архитекторов, которые не поддержали проект Евразийской библиотеки. Глава региона отметил, что замечания специалистов приняты к сведению и ведется рассмотрение.

После появления письма, глава Башкортостана поговорил с известными архитекторами республики. Итогом беседы стало решение создать архитектурно-консультационный совет, где будут рассматриваться идеи от архитекторов региона.