В Башкирии наблюдательный совет посетил месторождение меди

В Абзелиловском районе завершается геологоразведка меди. В связи с этим состоялась рабочая поездка членов наблюдательного совета на месторождение «Салават». В составе группы также и глава муниципалитета Айрат Аминев. Каковы результаты разведки и поиска ископаемых и какое влияние оказывается на экологию?

Инструктаж по технике безопасности – самая первая и важная часть визита, прежде чем группа будет допущена на сам участок. Руководство компании проинформировало, что были проведены работы, под которые был вырублен небольшой участок леса шириной 30 метров. Затем уже прошли буровые работы, а после специалисты сделали тампонаж скважин.

Мы максимально сохранили лесной массив, вырубали только там, где это было необходимо. Кроме того, там, где это было возможно пройти без вырубки, мы проходили и оголяли точечно участки леса. Тем самым цифры следующие: из 200 га на сегодняшний день мы вырубили порядка 7,5 га. Это всего лишь 3,5% от общей площади. Тагир Бахтигареев, директор компании ООО «Салаватское»

Запечатывание скважин сделано согласно всем требованиям, заявили эксперты. А снятый плодородный слой почвы возвращён обратно. Ученые и общественники дали свою оценку.

Образцовое оформление ликвидации скважин. Четкая фиксация позиции, наклона скважины. Скважина заполнена инертным веществом, чтобы обеспечить нейтрализацию режима подземных вод от воздействий, всевозможных нарушающих факторов. Мы видим цементное покрытие скважины, которое полностью изолирует её от всех воздействий. Владимир Никонов, заведующий кафедрой геологии Уфимского университета науки и технологий, кандидат геолого-минералогических наук

Наблюдали за этим проектом. Очень признательны, что лично меня включили в наблюдательный совет этого проекта. Видели, сколько было возмущений, сколько опасений со стороны местных жителей и, к счастью, что все опасения развенчаны. И видим, что на самом деле работа ведётся цивилизовано и вызывает доверие. И «Народный фронт» будет следить за развитием и реализацией этого инвестпроекта. Мурад Шафиков, председатель общественной организации «Экоконтроль Республики Башкортостан», сопредседатель регионального штаба «Народного фронта»

За процессом рубки деревьев внимательно следил региональный Минлесхоз, чтобы компания не вышла за оговоренную площадь. Деревья были реализованы по линии Росимущества. Компания также должна выполнить и другие обязательства.

У нас по лесному законодательству есть такой закон о компенсационном лесовосстановлении. Вот эти 7,5 га лесопользователь, ООО «Салаватское», должны компенсировать посадкой леса. Данные работы запроектированы на будущий год, будем подбирать участок поблизости от места рубки. ООО «Салаватское» будет производить посадку лесных культур, и за этими посадками они обязаны будут ухаживать в течение трёх лет. Альберт Закиров, заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан

К слову, о растениях. Летом здесь выявили краснокнижные растения. Места произрастания огородили.

На медном месторождении шесть геологических профилей и 35 скважин. Общий метраж буровых установок составил более 15 тысяч метров. Как отметило руководство муниципалитета, компания уже вкладывается в развитие района, и эта работа будет продолжаться и дальше.

На 2025 год мы подписали соглашение на более чем 100 млн рублей. Они выполнили такие работы, как капитальный ремонт Бурангуловского интерната. Там настолько хорошо стало, сейчас он полностью заполнен детьми, они с удовольствием там учатся и живут, отдыхают, спортом занимаются. Также они там и ФАП привели в порядок. Подписали инвестсоглашение на 2026 год, тоже минимальный порог 100 млн. Первый объект у нас больной вопрос – ремонт спортзала в Михайловской школе. Айрат Аминев, глава администрации Абзелиловского района, председатель наблюдательного совета