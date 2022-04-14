В Башкирии за неделю выросло количество человек, находящихся под угрозой увольнения

В Башкирии угроза увольнения коснулась уже 15 тысяч человек. Данную информацию подтвердила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова. Одной из причина стала сложившаяся экономическая ситуация.
Только за неделю число человек, которые находятся под угрозой увольнения, выросло до 15 тысяч. Неделю назад в этой ситуации было 12 тысяч человек. Ситуация продолжает контролироваться.
Министр пояснила, что под угрозой увольнения понимается сокращение работника, перевод на неполную рабочую неделю, уход в отпуск без содержания. Одновременно с этим, ситуация на рынке труда оценивается как стабильная.