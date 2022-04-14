В районе Башкирии открылась акваферма по разведению клариевых сомов

Бизнес, выросший из ванной. В Караидельском районе открылась акваферма по разведению клариевых сомов. Предприниматели нацелены реализовывать до 20 тысяч тонн диетической  рыбы в год. 

Сейчас их содержат в бассейнах, а начинался бизнес Несмияновых с подвала, где сомы плавали в чугунной ванной. В 2020 году семья получила агростартап в 3 миллиона рублей как начинающие фермеры. Деньги направила на закупку оборудования и помещения.

В планах – запуск еще двух цехов: коптильного и по производству консервов и фарша из башкирских сомов. 

Рыба будет реализовываться как вы живом виде, так и в переработанном. Уже закупили часть оборудования. Через два месяца наша продукция будет на прилавках торговых точке.

Эльвира Несмиянова, глава крестьянско-фермерского хозяйства
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