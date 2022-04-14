В районе Башкирии открылась акваферма по разведению клариевых сомов

Бизнес, выросший из ванной. В Караидельском районе открылась акваферма по разведению клариевых сомов. Предприниматели нацелены реализовывать до 20 тысяч тонн диетической рыбы в год.

Сейчас их содержат в бассейнах, а начинался бизнес Несмияновых с подвала, где сомы плавали в чугунной ванной. В 2020 году семья получила агростартап в 3 миллиона рублей как начинающие фермеры. Деньги направила на закупку оборудования и помещения.

В планах – запуск еще двух цехов: коптильного и по производству консервов и фарша из башкирских сомов.