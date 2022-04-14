В национальном парке Башкирии проснулся первый медведь

В Башкирии вышел из спячки первый медведь. Бодрствующего косолапого заметили в национальном парке «Башкирия». Животное после пробуждение бежало по своим делам.
Дикое животное в окрестностях Юмагузинского водохранилища заметил местный житель. По информации смотрителей заповедника, этой весной медведи решили проснуться попозже. До этого они выходили из берлоги раньше.
Возможная причина такого долгого сна в затяжной и очень снежной зиме, которая заставила животных инстинктивно спать дольше положенного.