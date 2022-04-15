Космонавт Сергей Залётин посетил лицей в Уфе

Знаменитый космонавт, Герой России Сергей Залётин приехал в Уфу. Накануне он встретился с учениками лицея №62, оценил условия, в которых обучаются местные школьники. Прежде всего, он осмотрел профильные классы.
Один из них, созданный Союзом машиностроителей, привлек особое внимание Сергея Залётина, так как имеет космическую направленность. В частности, на стенах висят портреты коллег космонавта – Евгения Тарелкина и Олега Новицкого.
Они, кстати, также приезжали ранее в лицей и разговаривали с учащимися. В ходе своего визита в школу Сергей Викторович принял участие в церемонии посвящения пятиклассников в машиностроители.