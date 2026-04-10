В Уфе Сергей Карякин принял участие в открытии шахматной школы

Чемпион мира по шахматам принял участие в открытии шахматной школы. В Уфе появился ещё один филиал республиканской федерации: теперь, кроме Инорса и Дёмы, новое отделение заработало на улице Акназарова. Символическое перерезание ленточки состоялось вместе с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по блицу и рапиду.
Открытие школы и без того волнительное событие, а когда рядом чемпион мира – впору растеряться. Но шахматисты на то и шахматисты, чтобы вовремя собраться и сделать верный ход. И вот уже смелости хватает сойтись с Сергеем Карякиным за шахматной доской.
Десятилетний Артём Гарипов заставляет задуматься своего именитого соперника. Правда, на мгновение, но и это уже успех для маленького шахматиста.
Не стушевалась и девятилетняя Софи Соколова: подняла руку, сама отозвалась на партию с Карякиным.
И в эту работу входит и организация турниров, а их проходит в Башкортостане сотни за год, и открытие филиалов шахматной федерации по всей столице республики. Одна из главных задач – шаговая доступность занятий.
И количество перерастает в качество. Копилка наград башкирских спортсменов со всероссийских и мировых соревнований постоянно пополняется: сборная Башкортостана выиграла спартакиаду школьников, Лейла Табермакова стала чемпионкой Азии, Диана Зайцева завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди девочек до 13 лет, а Виталина Кондрова победила на российском уровне среди соперниц до девяти лет. В прошлом году сборная Башкортостана заняла первое место в общекомандном зачёте на первенстве Приволжского федерального округа. И эти результаты ещё будут расти, прогнозирует Сергей Карякин.