В Уфе Сергей Карякин принял участие в открытии шахматной школы

Чемпион мира по шахматам принял участие в открытии шахматной школы. В Уфе появился ещё один филиал республиканской федерации: теперь, кроме Инорса и Дёмы, новое отделение заработало на улице Акназарова. Символическое перерезание ленточки состоялось вместе с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по блицу и рапиду.

Открытие школы и без того волнительное событие, а когда рядом чемпион мира – впору растеряться. Но шахматисты на то и шахматисты, чтобы вовремя собраться и сделать верный ход. И вот уже смелости хватает сойтись с Сергеем Карякиным за шахматной доской.

Десятилетний Артём Гарипов заставляет задуматься своего именитого соперника. Правда, на мгновение, но и это уже успех для маленького шахматиста.

Партия сложилась хорошо, но только я проиграл. Я, конечно, хотел сыграть, но было сразу понятно, что я проиграю.

Артём Гарипов

Не стушевалась и девятилетняя Софи Соколова: подняла руку, сама отозвалась на партию с Карякиным.

Я, конечно, немного волновалась, но Карякин, мне кажется, не особо волновался.

Софи Соколова
Фото №1 - В Уфе Сергей Карякин принял участие в открытии шахматной школы

Хочу верить, что это останется в памяти детей. Понятное дело, что это больше выставочная игра, может, разовая. Но я хочу надеяться, что эти встречи будут более регулярными, а во-вторых, хочется похвалить детей. Видно, что они занимаются, тренируются. Это нарабатывается не за одно и не за два занятия. Видно, что проводится большая целенаправленная работа.

Сергей Карякин, чемпион мира по блицу и рапиду

И в эту работу входит и организация турниров, а их проходит в Башкортостане сотни за год, и открытие филиалов шахматной федерации по всей столице республики. Одна из главных задач – шаговая доступность занятий.

Когда я начинал играть в шахматы, то была острая нехватка таких клубов. Нам приходилось ездить, добираться в другой конец города. Когда у тебя есть цель, задача, ты осознанно на это идёшь, но когда созданы условия, что ты можешь заниматься рядом со своим домом, то это несравнимо удобнее.

Сергей Карякин, чемпион мира по блицу и рапиду

Шаговая доступность – очень хороший фактор. Детям никуда не нужно ездить, то есть ребенок пришел со школы, пообедал, спустился и играет в шахматном клубе. Здесь, в тепле, уюте, с тренером. Дети всегда с большим удовольствием занимаются.

Филюс Ишбулатов, председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан

И количество перерастает в качество. Копилка наград башкирских спортсменов со всероссийских и мировых соревнований постоянно пополняется: сборная Башкортостана выиграла спартакиаду школьников, Лейла Табермакова стала чемпионкой Азии, Диана Зайцева завоевала серебряную медаль на первенстве страны среди девочек до 13 лет, а Виталина Кондрова победила на российском уровне среди соперниц до девяти лет. В прошлом году сборная Башкортостана заняла первое место в общекомандном зачёте на первенстве Приволжского федерального округа. И эти результаты ещё будут расти, прогнозирует Сергей Карякин.

Акции БСТ
