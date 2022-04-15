В Башкирии скончался известный архитектор Ришат Муллагильдин

В Уфе в возрасте 53 лет скончался известных архитектор Ришат Муллагильдин, под чьим авторством был проект Конгресс-холла «Торатау» и не только. В его послужном списке числится большое количество не только архитектурных объектов, но еще реконструкций и научных работ.
Ришат Муллагильдин родился в Уфе в 1969 году, окончил Московский архитектурный институт. Несколько лет проходил стажировку в Токио и там же обучался. В совершенстве знал японский язык.
Ришат Муллагильдин ушел из жизни сегодня, 15 апреля. Подробности и причины смерти не разглашаются.