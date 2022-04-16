В Башкирии с 17 апреля начинается летняя ремонтная компания Куйбышевской железной дороги

В Башкирии с 17 апреля стартуют ремонтно-путевые работы на Куйбышевской железной дороге. В Минтрансе РБ сообщили, что в ходе ремонта железнодорожниками будет приведено в нормативное состояние около 125 километров пути на территории Башкирии.