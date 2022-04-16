В Башкирии с 17 апреля начинается летняя ремонтная компания Куйбышевской железной дороги

В Башкирии с 17 апреля стартуют ремонтно-путевые работы на Куйбышевской железной дороге. В Минтрансе РБ сообщили, что в ходе ремонта железнодорожниками будет приведено в нормативное состояние около 125 километров пути на территории Башкирии.
Капитальный ремонт запланирован на нескольких перегонах:
• Урман – Улу-Теляк;
• Уфа – Черниковка;
• Аксеново – Шафраново;
• Талды-Булак – Приютово;
• Серменево – Белорецк;
• Черниковка – Шугуровка;
• Черниковка Восточная – Новоуфимская.
Также ремонт проведут и на станциях Урман, Улу-Теляк, Уфа, Черниковка.
Фото: Минтранс РБ