В Башкирии с 17 апреля начинается летняя ремонтная компания Куйбышевской железной дороги

В Башкирии с 17 апреля стартуют ремонтно-путевые работы на Куйбышевской железной дороге. В Минтрансе РБ сообщили, что в ходе ремонта железнодорожниками будет приведено в нормативное состояние около 125 километров пути на территории Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии с 17 апреля начинается летняя ремонтная компания Куйбышевской железной дороги

Капитальный ремонт запланирован на нескольких перегонах:

• Урман – Улу-Теляк;
• Уфа – Черниковка;
• Аксеново – Шафраново;
• Талды-Булак – Приютово;
• Серменево – Белорецк;
• Черниковка – Шугуровка;
• Черниковка Восточная – Новоуфимская.

Также ремонт проведут и на станциях Урман, Улу-Теляк, Уфа, Черниковка.

Фото: Минтранс РБ 

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