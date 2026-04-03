В Башкирии пожароопасный сезон начнётся 18 апреля

На территории Башкирии будет действовать пожароопасный сезон. Об этом напомнили в МЧС.
Весенне-летний пожароопасный сезон продлится с 18 апреля до 25 октября. Утвержден перечень населенных пунктов, детских лагерей, садовых и огороднических товариществ, которые находятся в зоне угрозы лесных и ландшафтных пожаров.
В период пожароопасного сезона в лесах запрещено пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленные материалы и стеклянные бутылки или осколки – они могут сработать как линзы и спровоцировать возгорание. Также нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях, разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках и в местах с сухой травой.
