В Башкирии пожароопасный сезон начнётся 18 апреля

В период пожароопасного сезона в лесах запрещено пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленные материалы и стеклянные бутылки или осколки – они могут сработать как линзы и спровоцировать возгорание. Также нельзя выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях, разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках и в местах с сухой травой.