В Башкирии еще несколько дней будут идти небольшие дожди

Синоптики Гидрометцентра Башкирии рассказали, что в течение следующих двух дней в республике будут идти небольшие дожди. Также прогнозируется небольшое похолодание в ночное время суток.
По данным Башгидрометцентра, в республике 17 апреля ожидается переменная облачность. Днем по северо-западной части региона пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +8 до +13 градусов, а ночью похолодает до -4, +1 градусов.
В понедельник, 18 апреля, будут идти небольшие дожди. Но в южных районах Башкирии существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, ночью столбик термометра опустится до 0, +5 градусов. Днем обещают до +13 градусов, а по южной части – до +18 градусов.