В Уфе простились с автором проекта Конгресс-холла «Торатау» Ришатом Муллагильдиным

Архитектор Ришат Мулагильдин скончался накануне. Ему было 52 года. Его сердце всегда принадлежало башкирской столице, но семью и любовь подарила Япония. Он мечтал прославить Уфу архитектурой на весь мир.
Прощальная молитва разносится в здании, которое когда-то появилось благодаря Ришату Муллагильдину. Детище провожает своего архитектора. Теперь это памятник автору, который он воздвиг при жизни.
А его связь с этой страной была неразрывна. Во время работы в США он познакомился с будущей женой, японкой, тоже архитектором. В браке на свет появились не только трое детей, но и многочисленные проекты. Прилететь на прощание с мужем у супруги не получилось. Но слова матери Ришата Муллагильдина передала через близких.
Рядом с орденом Салавата Юлаева – награда с японскими иероглифами. Он долгое время проработал в Японии, но теплее оно всё равно светило на родине. Здесь для него и зашло.
Ришат Муллагильдин работал в начале двухтысячных над развитием южного склона Белой, после трудился над преображением стадиона «Акбузат» совместно с японским архитектором. И даже любимый всеми амфитеатр – его задумка.
Он был не только талантливым специалистом, говорят друзья, но и хорошим человеком.
Проститься с Ришатом Муллагильдиным пришли родные и коллеги. Кто-то присутствовал, находясь за тысячи километров. В последний путь сына проводила и его мама.
Он на долгие годы увековечил себя, став частью творений. А как архитектор своей жизни он воздвиг ещё один памятник – нерукотворный. И после завершения этого проекта частица его осталась в сердцах близких.