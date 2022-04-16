В Уфе простились с автором проекта Конгресс-холла «Торатау» Ришатом Муллагильдиным

Архитектор Ришат Мулагильдин скончался накануне. Ему было 52 года. Его сердце всегда принадлежало башкирской столице, но семью и любовь подарила Япония. Он мечтал прославить Уфу архитектурой на весь мир.

Прощальная молитва разносится в здании, которое когда-то появилось благодаря Ришату Муллагильдину. Детище провожает своего архитектора. Теперь это памятник автору, который он воздвиг при жизни.

Он был патриотом республики, очень жестко отстаивал свою позицию. Очень много сделал для республики, сделал много, чтобы связи Башкортостана и Японии укреплялись. Борис Мелкоедов, друг Ришата Муллагильдина

А его связь с этой страной была неразрывна. Во время работы в США он познакомился с будущей женой, японкой, тоже архитектором. В браке на свет появились не только трое детей, но и многочисленные проекты. Прилететь на прощание с мужем у супруги не получилось. Но слова матери Ришата Муллагильдина передала через близких.

Рядом с орденом Салавата Юлаева – награда с японскими иероглифами. Он долгое время проработал в Японии, но теплее оно всё равно светило на родине. Здесь для него и зашло.

Несколько раз у него была возможность остаться в Японии, потому что у него там семья и дети. Но он всегда говорил, что не может, потому что он хочет, чтобы наш город был самым лучшим, самым красивым. Венера Ерофеева, сестра Ришата Муллагильдина

Ришат Муллагильдин работал в начале двухтысячных над развитием южного склона Белой, после трудился над преображением стадиона «Акбузат» совместно с японским архитектором. И даже любимый всеми амфитеатр – его задумка.

Он был не только талантливым специалистом, говорят друзья, но и хорошим человеком.

Проститься с Ришатом Муллагильдиным пришли родные и коллеги. Кто-то присутствовал, находясь за тысячи километров. В последний путь сына проводила и его мама.