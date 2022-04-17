В Уфе школьники и студенты приняли участие в экофоруме

В башкирской столице прошел первый молодежный экофорум «ВДНХ-Экспо», в котором приняли участие свыше 200 студентов и школьников, заинтересованных вопросами экологии и развития республики в этом направлении.

В рамках форума ребят поприветствовал первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Ильдар Гарифуллин, который подчеркнул важность участия более молодого поколения в экологическом вопросе.