В Башкирии местная жительница пожаловалась в администрацию из-за загрязнения реки

Жительница города Стерлитамака обратилась в администрацию с жалобой. По словам местной жительницы, одно из предприятий города загрязняет реку Ашкадар.

Фото №1 - В Башкирии местная жительница пожаловалась в администрацию из-за загрязнения реки

Горожанка рассказала, что завод в районе Заашкадарье сбрасывает отходы в ямы, которые попадают прямиком в реку. Ответ из администрации не заставил себя долго ждать.

В настоящее время сотрудники администрации обратились в УВД и этот вопрос решается совместно. Специалистами было установлено, что слив происходит в бывшем кирпичном заводе. Также специалисты в скором времени начнут забор воды, чтобы провести экспертизу.

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