В Башкирии местная жительница пожаловалась в администрацию из-за загрязнения реки

Жительница города Стерлитамака обратилась в администрацию с жалобой. По словам местной жительницы, одно из предприятий города загрязняет реку Ашкадар.

Горожанка рассказала, что завод в районе Заашкадарье сбрасывает отходы в ямы, которые попадают прямиком в реку. Ответ из администрации не заставил себя долго ждать.