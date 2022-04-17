В Башкирии местная жительница пожаловалась в администрацию из-за загрязнения реки

Жительница города Стерлитамака обратилась в администрацию с жалобой. По словам местной жительницы, одно из предприятий города загрязняет реку Ашкадар.
Горожанка рассказала, что завод в районе Заашкадарье сбрасывает отходы в ямы, которые попадают прямиком в реку. Ответ из администрации не заставил себя долго ждать.
В настоящее время сотрудники администрации обратились в УВД и этот вопрос решается совместно. Специалистами было установлено, что слив происходит в бывшем кирпичном заводе. Также специалисты в скором времени начнут забор воды, чтобы провести экспертизу.