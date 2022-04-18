В Уфе прошёл праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею телеканала «Тамыр»

В зале нет ни одного равнодушного человека, потому что когда выступает большое количество детей, все это очень вдохновляет. Это дает уверенность в завтрашнем дне нашей республики и нашего народа. Если такое количество детей с удовольствием танцует, поет и говорит на башкирском языке, значит, у башкирского народа есть будущее.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан