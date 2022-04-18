В Уфе прошёл праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею телеканала «Тамыр»

Воспитание на родных традициях. В Уфе прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею  телеканала «Тамыр». Несмотря на солидный возраст, главными его зрителями были и остаются дети. Они же помогают взрослым в подготовке и съемках телепередач.

На сцене для гостей выступили выпускники «Тамыра», чьи дети теперь и сами выступают в роли ведущих. К юбилейному концерту готовились особенно тщательно. Были записаны четырнадцать песен, и за каждой песней – яркая история «Тамыра». С особой теплотой дети восприняли выступление вокальной студии телеканала.

В зале нет ни одного равнодушного человека, потому что когда выступает большое количество детей, все это очень вдохновляет. Это дает уверенность в завтрашнем дне нашей республики и нашего народа. Если такое количество детей с удовольствием танцует, поет и говорит на башкирском языке, значит, у башкирского народа есть будущее.

Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе прошёл праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею телеканала «Тамыр»

«Тамыр» как детская телерадиостудия был основан 2 марта 1992 года. У его корней стояла заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Луиза Азаматовна Фархшатова. 2 декабря 2010-го в кабельных сетях республики запустили круглосуточное вещание детско-юношеского телеканала. Программу составляют передачи собственного производства, а также дублированные на башкирский язык анимационные и документальные фильмы. А киноленты и программы, созданные детским телеканалом, стали победителями десятков международных фестивалей. На счету у «Тамыра» девять статуэток Бронзовый Орфей высшей телевизионной премии России «ТЭФИ-Регион».

Для телеканала «Тамыр» важно видеть своих зрителей вживую. Когда наш контент доходит до зрителя через множество передатчиков, это одна история. А когда мы вживую видим наших маленьких зрителей, видим, как им  нравится, это высокая оценка и воодушевляющая сила для всего «Тамыра».

Гульназ Кульсарина, директор детско-юношеского телеканала «Тамыр»

Канал аккумулирует вокруг себя большое количество детей, которые не только поют и танцуют, но еще и изучают родной язык, родную культуру. Думаю, «Тамыр» ожидает большой успех, потому что канал развивается, появляются новые передачи, сериалы, которые сегодня востребованы среди детей и молодежи.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
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