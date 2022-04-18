В Уфе прошёл праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею телеканала «Тамыр»

Воспитание на родных традициях. В Уфе прошёл большой праздничный концерт, посвящённый 30-летнему юбилею телеканала «Тамыр». Несмотря на солидный возраст, главными его зрителями были и остаются дети. Они же помогают взрослым в подготовке и съемках телепередач.
На сцене для гостей выступили выпускники «Тамыра», чьи дети теперь и сами выступают в роли ведущих. К юбилейному концерту готовились особенно тщательно. Были записаны четырнадцать песен, и за каждой песней – яркая история «Тамыра». С особой теплотой дети восприняли выступление вокальной студии телеканала.
«Тамыр» как детская телерадиостудия был основан 2 марта 1992 года. У его корней стояла заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Луиза Азаматовна Фархшатова. 2 декабря 2010-го в кабельных сетях республики запустили круглосуточное вещание детско-юношеского телеканала. Программу составляют передачи собственного производства, а также дублированные на башкирский язык анимационные и документальные фильмы. А киноленты и программы, созданные детским телеканалом, стали победителями десятков международных фестивалей. На счету у «Тамыра» девять статуэток Бронзовый Орфей высшей телевизионной премии России «ТЭФИ-Регион».