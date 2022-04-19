Жительница Уфы купила водительское удостоверение за 14 тысяч рублей

В Уфе суд вынес приговор местной жительнице. Она дала взятку сотруднику ГИБДД, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Инцидент произошел в августе 2020 года. Женщина не смогла сдать теоретический экзамен на право управления автомобилем и обратилась за помощью к знакомой, которая занимает должность инспектора МРЭО ГИБДД. Она перечислила за помощь 14 тысяч рублей.
Свою вину женщина не признала. Ее приговорили к трем годам условного лишения свободы. Уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД находится в суде на стадии рассмотрения.