Жительнице Башкирии, которая погубила трёх матерей, грозит 15 лет лишения свободы

В результате аварии погибли три женщины: у 53-летней погибшей остались пять детей, у 49-летней – трое, у 36-летней – двое. За рулём авто находилась 48-летняя женщина, которая, по предварительной информации, была пьяна. У водительницы также есть трое детей. Она сумела выбраться из утонувшей машины — пострадавшую заметил прохожий, который вызвал скорую помощь, однако сразу об аварии женщина не сообщила. Все четверо работали в кафе недалеко от водоёма.