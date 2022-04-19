Жительнице Башкирии, которая погубила трёх матерей, грозит 15 лет лишения свободы

Накануне, 18 апреля, в селе Кугарчи произошла крупная смертельная авария. Автомобиль съехал в Ямашлинское водохранилище.
В результате аварии погибли три женщины: у 53-летней погибшей остались пять детей, у 49-летней – трое, у 36-летней – двое. За рулём авто находилась 48-летняя женщина, которая, по предварительной информации, была пьяна. У водительницы также есть трое детей. Она сумела выбраться из утонувшей машины — пострадавшую заметил прохожий, который вызвал скорую помощь, однако сразу об аварии женщина не сообщила. Все четверо работали в кафе недалеко от водоёма.
Как сообщает ИА «Башинформ», виновница аварии стала фигуранткой уголовного дела. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование трагедии продолжается.
Фото: МЧС по РБ.