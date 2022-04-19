Озеро Талкас в Башкирии получило охранный статус

В Башкирии озеро Талкас получило охранный статус. Соответствующий указ, подписанный главой региона, опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото №1 - Озеро Талкас в Башкирии получило охранный статус

Теперь на территории озера запрещены поиски и добыча полезных ископаемых, запрещено проведение буровых, взрывных и горных работ. Также на территории охранного объекта запрещены осушение и гидромелиорация, прокладка линий электропередач и других коммуникаций, размещение отходов, а также все виды охоты.

15 октября 2021 года озеро Талкас было признано памятником природы.

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