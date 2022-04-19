Озеро Талкас в Башкирии получило охранный статус

Теперь на территории озера запрещены поиски и добыча полезных ископаемых, запрещено проведение буровых, взрывных и горных работ. Также на территории охранного объекта запрещены осушение и гидромелиорация, прокладка линий электропередач и других коммуникаций, размещение отходов, а также все виды охоты.