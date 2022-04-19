Из Уфы будут летать прямые рейсы в Казахстан и Узбекистан

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что из Уфы начнут летать прямые рейсы в Казахстан и Узбекистан. Данный приказ обнародовала Росавиация.

Авиакомпания «Red Wings» получила разрешение на перелёты сроком на три месяца. Авиаперевозчик будет осуществлять перелеты маршрутом Уфа — Нур-Султан и Уфа — Алматы четыре раза в неделю.

Разрешение на перелеты сроком в три месяца также получила авиакомпания «Utair». Их самолеты будут курсировать по маршруту Уфа – Ташкент один раз в неделю.