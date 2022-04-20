В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника ГИБДД и его семьи

Накануне, 19 апреля, в Кумертау в закрытой квартире были найдены тела 33-летнего сотрудника городского ГИБДД и его семьи. Мелеузовский межрайонный следственный отдел прокомментировал произошедшее.

Напомним, во вторник инспектор должен был выйти на работу, но в отделе не появился. Коллеги не смогли дозвониться до сотрудника, поэтому прибыли к его квартире, где обнаружили в бездыханном состоянии инспектора, его 30-летнюю супругу и их животных.