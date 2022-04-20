В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника ГИБДД и его семьи

Накануне, 19 апреля, в Кумертау в закрытой квартире были найдены тела 33-летнего сотрудника городского ГИБДД и его семьи. Мелеузовский межрайонный следственный отдел прокомментировал произошедшее.

Фото №1 - В Башкирии возбудили уголовное дело по факту смерти сотрудника ГИБДД и его семьи

Напомним, во вторник инспектор должен был выйти на работу, но в отделе не появился. Коллеги не смогли дозвониться до сотрудника, поэтому прибыли к его квартире, где обнаружили в бездыханном состоянии инспектора, его 30-летнюю супругу и их животных.

По предварительной информации, семья могла отравиться угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагической смерти по неосторожности двух и более лиц.

Следственно-оперативной группой в составе следователей СКР, сотрудников МВД, МЧС и аварийно-газовой службы проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью проверки исправности отопительного оборудования, допрашиваются очевидцы и близкие погибших, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования действиям (бездействию) лиц, ответственных за своевременную проверку и надлежащее техническое обслуживание газового оборудования, а также вентиляционных и дымовых каналов, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СК РФ по РБ 
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