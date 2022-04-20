В Башкирии на развитие и поддержку фермеров выделят 4 млрд рублей

В Башкирии на развитие сельского хозяйства направят 4 миллиарда рублей. О мерах поддержки фермерства рассказал первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов на брифинге, посвященном поддержке экономики региона в условиях санкций.

Вице-премьер региона рассказал, что в настоящий момент санкции пока что не коснулись аграрного хозяйства Башкирии, но необходимость поддерживать сельское хозяйство на данный момент является одним из первостепенных задач с целью избежать зависимость поставок из-за рубежа.