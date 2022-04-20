В Уфе сотрудники администрации обвиняются в халатности

В Уфе состоялась проверка в отношении чиновников и по результатам заведено уголовное дело. Прокуратура привлекла сотрудников администрации города за халатность.

По информации прокуратуры, чиновники обвиняются в том, что не контролировали работу застройщиков, которые должны были построить более 60 детских садов и школ. Сотрудники не выполняли свои обязанности, хотя этот пункт был прописан в договорах.