В историческом квартале Уфы возведут новые многоквартирные дома

В Башкирской столице утвердили план застройки исторического квартала на улицах Валиди, Аксакова, Пушкина и Гоголя. Перед застройкой планируется снов частных домов, которые размещаются на территории общей площадью 2,5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, будут снесены металлические гаражи. После всех процедур по сносу, начнется застройка квартала жилыми многоквартирными домами.