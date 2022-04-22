Рок-музыканты поддержали строительство хосписа в Уфе

Местные коллективы Whisky и Crash-test выступили с инициативой провести мероприятие по сбору средств. Гонорары за выступление музыканты отдали строящемуся уфимскому хоспису. На концерте зрители могли присоединиться к доброму делу и внести пожертвования.

Группы исполнили популярные рок-хиты, начиная с 50-х годов и заканчивая современностью. Так совпало, что один из участников благотворительного концерта Сергей Рудой был основоположником паллиативной медицины, а в молодости он был участником уфимского состава ДДТ.

Я считаю, что добрые дела надо делать – основной посыл сегодняшнего вечера такой. У нас строится хоспис, нужна поддержка. Там неизлечимо больные дети, у государства, безусловно, средств не хватает.

Хоспис рассчитывают открыть уже в этом году. В здании заработало отопление, рабочие начали черновую отделку. Благотворительная организация «Уфимский хоспис» помогает пока в выездном формате. На сайте организации можно сделать пожертвования на любую комфортную для вас сумму. С появлением стационара специалисты смогут оказывать круглосуточно профессиональную помощь людям с неизлечимыми заболеваниями, а также давать передышку близким пациентов, которые за ними ухаживают.