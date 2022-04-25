В Башкирии выступил академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

Исторически Башкортостан и Донбасс связывают крепкие узы дружбы. Она окроплена кровью наших предков, на Донбассе погиб наш герой, генерал–майор Минигали Шаймуратов и он там захоронен. Я сам лично видел, с каким трепетом на Донбассе относятся к могиле нашего героя. Эта дружба окроплена и кровью наших парней, которые защищают сейчас Донбасс. Эта дружба подкреплена трудом наших врачей, которые там сейчас работают и лечат больных.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан