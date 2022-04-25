В Башкирии выступил академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

«Мы вместе». В Башкортостане с гастролями выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».
Концерт прошел совместно с академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова. Мероприятие состоялось в рамках российских гастролей творческих коллективов ДНР. На сцене были представлены лучшие номера из золотой коллекции.
Ансамбль «Донбасс» создан в 1937 году. В годы Великой Отечественной войны коллектив активно выступал на фронте, дав около тысячи концертов. В послужном списке – медали «За оборону Кавказа» и «За отвагу». Мероприятие посетил Радий Хабиров, который отметил взаимосвязь между двумя республиками.