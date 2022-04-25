В Башкирии выступил академический ансамбль песни и танца «Донбасс»

«Мы вместе». В Башкортостане с гастролями выступил заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс».

Концерт прошел совместно с академическим ансамблем народного танца имени Файзи Гаскарова. Мероприятие состоялось в рамках российских гастролей творческих коллективов ДНР. На сцене были представлены лучшие номера из золотой коллекции.

Ансамбль «Донбасс» создан в 1937 году. В годы Великой Отечественной войны коллектив активно выступал на фронте, дав около тысячи концертов. В послужном списке – медали «За оборону Кавказа» и «За отвагу». Мероприятие посетил Радий Хабиров, который отметил взаимосвязь между двумя республиками.

Исторически Башкортостан и Донбасс связывают крепкие узы дружбы. Она окроплена кровью наших предков, на Донбассе погиб наш герой, генерал–майор Минигали Шаймуратов и он там захоронен. Я сам лично видел, с каким трепетом на Донбассе относятся к могиле нашего героя. Эта дружба окроплена и кровью наших парней, которые защищают сейчас Донбасс. Эта дружба подкреплена трудом наших врачей, которые там сейчас работают и лечат больных.

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