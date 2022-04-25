В Башкирии коронавирус унёс жизни ещё двух пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
Так, в Башкирии за последние сутки зафиксирован 151 случай заражения коронавирусом (285 035), выздоровели – 140 (278 559), а скончались ещё двое (5600). Напомним, накануне смертей от коронавируса зафиксировано не было.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 7651 человека (18 144 788), выздоровели – 8855 (17 483 483), а скончались – 159 (375 061). Госпитализация потребовалась 1112 пациентам.