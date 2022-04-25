49% соискателей задумываются о переезде в другие регионы

В Башкирии с января о апрель этого года 29% соискателей изъявили желание переехать в другие регионы по работе. По результатам исследования аналитиков платформы hh.ru, в 2020 году процент был выше. По опросам пользователей, о таком желании заявляли 31% жителей республики.

Фото №1 - 49% соискателей задумываются о переезде в другие регионы

49% жителей Башкирии периодически задумываются о переезде. С 2020 таких пользователей было 42%. Совсем никуда не планируют переезжать 20% жителей.

Больше всего пользователей, которые хотят переехать, встречается среди юристов, рекрутеров и маркетологов. Самыми популярными регионами для переезда у жителей Башкирии являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

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