49% соискателей задумываются о переезде в другие регионы

В Башкирии с января о апрель этого года 29% соискателей изъявили желание переехать в другие регионы по работе. По результатам исследования аналитиков платформы hh.ru, в 2020 году процент был выше. По опросам пользователей, о таком желании заявляли 31% жителей республики.