49% соискателей задумываются о переезде в другие регионы

В Башкирии с января о апрель этого года 29% соискателей изъявили желание переехать в другие регионы по работе. По результатам исследования аналитиков платформы hh.ru, в 2020 году процент был выше. По опросам пользователей, о таком желании заявляли 31% жителей республики.
49% жителей Башкирии периодически задумываются о переезде. С 2020 таких пользователей было 42%. Совсем никуда не планируют переезжать 20% жителей.
Больше всего пользователей, которые хотят переехать, встречается среди юристов, рекрутеров и маркетологов. Самыми популярными регионами для переезда у жителей Башкирии являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.