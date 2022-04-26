Арт-объекты, мечеть и спортивные секции: как реализуется проект «Атайсал» в Салаватском районе

Арт-объекты, новая мечеть и спортивные секции. В селе Терменево Салаватского района реализуют проект «Атайсал – малая Родина». Несколько уроженцев деревни подарили местным жителям настоящий праздник и часть значимой инфраструктуры.

Монумент памяти павшим солдатам – любимое место Айдара Алибаева. Среди сотен фамилий есть и его дедушка, защищавший страну от фашистов. Заботливые внуки героя Айдар и Анвар решили в честь всех воинов деревни в рамках проекта «Атайсал» установить арт-объект – танк БТР. Оба мецената – бывшие офицеры запаса. Анвар Алибаев живет в Хабаровске, а Айдар Авхатович трудится заместителем директора санатория «Юматово».

Кроме демилитаризованного танка, братья привезли в родное село еще и полевую кухню. Теперь она принадлежит сельсовету. Отныне ни один масштабный праздник не проходит без этого агрегата.

Также братья огородили местное кладбище. Но, пожалуй, самый значимый подарок от Алибаевых получили все верующие мусульмане деревни. Айдар и Анвар за свой счет построили мечеть, так как старый храм находился в аварийном состоянии. Строительство шло почти полгода.

Братья Алибаевы не единственные успешные выходцы из Терменево. Отсюда родом еще и начальник Мурсалимкинского карьера Зуфар Зарипов. На собственные средства он благоустроил древний родник, который находится в центре Терменево. Для многих местных жителей это особенный источник, вокруг которого ходят легенды.