Системная работа и уникальные объекты: как Башкирия привлекает инвесторов

Регион, открытый для инвесторов. По итогам прошлого года Башкортостан занял четвертую строчку в рейтинге инвестиционного развития субъектов России. Также республика вновь уверенно входит в топ-3 Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив. За 9 месяцев 2025-го объём инвестиций составил около 445 млрд рублей. За счёт чего удалось добиться таких результатов – в нашем сюжете.

От малого бизнеса до крупных предприятий. С каждым годом инвестиционный пакет республики увеличивался, несмотря на сокращение возможностей для манёвров. Дисциплинированная работа управленческой команды позволила экономике Башкортостана за последние 7 лет развиваться темпами, опережающими российские практически в два раза. За это время совокупный объем вливаний составил почти 4 трлн рублей. Республике удалось минимизировать неэффективные расходы и наладить работу с федеральными программами. По мнению экспертов, это позволяет региону на протяжении нескольких лет подряд удерживать лидирующие позиции в национальных рейтингах.

Республика не только привлекает, но и поддерживает своих инвесторов. В Уфе открыт и успешно работает уникальный логистический комплекс аптечной сети «Фармленд» стоимостью почти в полтора миллиарда рублей. В логистическом комплексе применяется передовая система управления складом. Это позволяет сотрудникам безошибочно определять каждую коробку и направлять её в нужную аптеку. Кроме того, здесь создан уникальный микроклимат для кладовой цепи и хранения лекарств. Для этого установлены три холодильные камеры площадью 700 квадратных метров.

После открытия комплекса было создано 360 рабочих мест. При необходимости сотрудники могут выходить и в ночную смену, условия для этого созданы. Всего же склад обеспечивает товарами более 2700 аптек в 11 регионах страны – от Москвы до Ханты-Мансийска. Процесс сборки лекарств напоминает муравейник. Сформированные и проверенные коробки движутся по автоматизированному конвейеру. После считывания штрихкода препараты попадают в свою зону отгрузки.

Сканер отсканировал коробку с первого сорта, она ушла на первый сорт. Мы берём терминал сбора данных, сканируем коробку, и на терминале сбора данных он высвечивает на экране нужное направление, нужный поддон. И мы, соответственно, смотрим это и несём коробку в нужное место. Рамазан Якупов, сортировщик

При поддержке нашей республики был разработан такой логистический комплекс. Его построили за полтора года. В России таких больше нет. В день мы собираем 160 тысяч заданий. И порядка 100 тысяч коробок мы отгружаем ежедневно на наши точки в 11 регионах. Ирина Старцева, начальник логистического комплекса

За прошлый год логистический комплекс отгрузил более 180 миллионов упаковок товара не только отечественных, но и зарубежных производителей. Контракты на поставку лекарственных препаратов заключены со многими странами мира.

Строительство логистического комплекса позволило нам работать напрямую с производителями и закупать большие объемы продукции. За счёт этого снижается окончательная цена, и для покупателей это очень выгодно. Гузель Аюпова, руководитель контрольно-ревизионной службы аптечной сети

В докладе Центра развития региональной политики отмечено, что инвесторам интересны нефтегазовые субъекты с хорошо развитой инфраструктурой и логистической базой. Эффективная лоббистская политика и чёткая стратегия привлечения инвестиций вкупе с продуманной информационной кампанией позволяют Башкортостану не первый год быть в числе лидеров наряду с Московской и Ленинградской областями, Краснодарским краем и соседним Татарстаном. Годами занимались созданием инфраструктуры: индустриальных парков, дорожной сети, инженерной подготовки площадок – сегодня республика окупает вложенное, продолжая при этом развитие.