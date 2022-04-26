Житель Башкирии убил возлюбленную и подстроил её самоубийство

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве сожительницы.
По версии следствия, 27 ноября прошлого года во время застолья между возлюбленными произошла ссора на почве ревности. В порыве агрессии мужчина схватил нож и ударил им возлюбленную в живот. После этого он вложил орудие в руку женщины, чтобы запутать следы. Несчастная скончалась от острой кровопотери.
Оказалось, что мужчина был ранее судим. Его осудили на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он обязан заплатить стороне погибшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом государственный обвинитель требовал выплатить родным погибшей 900 тысяч рублей. Однако женщина вела разгульный образ жизни, злоупотребляла спиртным и не общалась с родной матерью, поэтому суд уменьшил сумму компенсации.