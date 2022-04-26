Житель Башкирии убил возлюбленную и подстроил её самоубийство

В Краснокамском районе перед судом предстал местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве сожительницы.

По версии следствия, 27 ноября прошлого года во время застолья между возлюбленными произошла ссора на почве ревности. В порыве агрессии мужчина схватил нож и ударил им возлюбленную в живот. После этого он вложил орудие в руку женщины, чтобы запутать следы. Несчастная скончалась от острой кровопотери.