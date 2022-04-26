Радий Хабиров прокомментировал слухи о своём переезде из Уфы

Сегодня, 26 апреля, Глава Башкирии принял участие во встрече с руководителями региональных СМИ и блогерами. Радий Хабиров ответил на актуальные и личные вопросы.
В том числе, глава региона прокомментировал слухи о своем возможном переезде из Уфы. Широко распространился слух, что Радий Хабиров может перейти на новую высокую должность. Например, получить должность в Администрации Президента РФ или на Донбассе.
Глава Башкирии отметил, что это всего лишь слухи, и относиться к ним нужно соответственно. «Мне об этом ничего не известно», — заключил Радий Хабиров.