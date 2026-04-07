Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Абзелиловского района

Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции из Абзелиловского района. Руководитель региона выразил соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы посмертно удостоены за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Глава Башкортостана подчеркнул, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО.
Кроме того, Радий Хабиров почтил память Героя России Тамерлана Ильгамова. Уроженец этих мест, гвардии прапорщик, он закрыл собой боевых товарищей, ценой жизни сбив девять вражеских ракет. Ему было всего 28 лет. Сегодня бюст героя на центральной улице села служит школьникам напоминанием: патриотизм не в словах, а в поступках. Именем Тамерлана Ильгамова называют улицы, снят фильм, а его «Золотая Звезда» остаётся символом несгибаемого характера.