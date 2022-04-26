Россияни стали массово бронировать туры в Италию

У Российских граждан новой популярной страной отдыха, кроме Турции, стала Италия. Всплеск бронирований в одно из самых красивых государств Европы обнаружили туроператоры.

Фото №1 - Россияни стали массово бронировать туры в Италию

Несмотря на отключение карт Visa и Mastercard, жители России не хотят так просто отказываться от удовольствия посетить Европу и, в частности, Италию и вечный город.

Туроператоры связывают это со смягчением коронавирусных ограничений и возможностью получить визу. На сегодня путешественникам для посещения Италии достаточно сдать ПЦР-тест.

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