Россияни стали массово бронировать туры в Италию

У Российских граждан новой популярной страной отдыха, кроме Турции, стала Италия. Всплеск бронирований в одно из самых красивых государств Европы обнаружили туроператоры.
Несмотря на отключение карт Visa и Mastercard, жители России не хотят так просто отказываться от удовольствия посетить Европу и, в частности, Италию и вечный город.
Туроператоры связывают это со смягчением коронавирусных ограничений и возможностью получить визу. На сегодня путешественникам для посещения Италии достаточно сдать ПЦР-тест.