Россияни стали массово бронировать туры в Италию

У Российских граждан новой популярной страной отдыха, кроме Турции, стала Италия. Всплеск бронирований в одно из самых красивых государств Европы обнаружили туроператоры.

Несмотря на отключение карт Visa и Mastercard, жители России не хотят так просто отказываться от удовольствия посетить Европу и, в частности, Италию и вечный город.