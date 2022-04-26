В Башкирии продолжает развиваться "Молочная кухня"

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях поделился результатом работы «Молочной кухни». По словам руководителя республики, свыше 22 тысяч жителей получают молочную продукцию бесплатно.

В этом году «Молочной кухне» исполняется три года. Только за прошлый год на заводах было переработано 3,6 тысячи тонн молока, из которого было выпущено молочное питание.