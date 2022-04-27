В Башкирии установили личность погибшей женщины, которую нашли на трассе

20 апреля в лесу недалеко от села Укшук было найдено бездыханное тело женщины . Смерть неизвестной таила в себе много вопросов.

Тело женщины лежало в 100 метрах от трассы Белорецк-Магнитогорск. В 10 метрах от трупа была обнаружена туристическая палатка с вещами погибшей. Никаких документов при женщине найдено не было.

По данным МВД, смерть женщины не носит криминальный характер. Предварительно у неё возникли проблемы с сердцем. Погибшей оказалась 38-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть больше года назад переехала в Белорецк. По некоторой информации, женщина вела уединенный образ жизни, с близкими не общалась, часто меняла места жительства.