В Башкирии журналисты приняли участие в автопробеге памяти

В Башкортостане прошёл автопробег памяти. Кортеж из нескольких машин отправился в Кармаскалинский район с лозунгом «Помним. Чтим. Благодарим».

Участники автопробега посетили местную школу и музей, посвященный легендарному комдиву, а также побывали на выставке имени Шаймуратова в местном доме культуры. Также маршрут прошёл через Парк Победы в селе Кармаскалы, где гости возложили цветы к памятникам.