Радий Хабиров вручил пожарным командам Башкортостана ключи от спецтехники

В этом году мы приняли, на мой взгляд, верное решение, купив пожарной-спасательный вертолёт Ка-32. Надеюсь, он будет эффективно помогать в борьбе с огненной стихией. Для нас с вами начинается сложная пора: на территории республики появляются очаги возгораний. Поэтому мы с 1 мая вводим особый противопожарный режим в наших лесах.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан