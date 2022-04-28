Радий Хабиров вручил пожарным командам Башкортостана ключи от спецтехники

В общей сложности в районы и города отправятся десять автоцистерн. Пять единиц из них предназначены для частей в селах Таваканово, Абзаково, Кандры, Базилевка и в Стерлитамаке. Глава Башкортостана осмотрел образцы и даже сел в кабину одного из автомобилей.
С начала года республика уже приобрела 27 единиц пожарно-спасательной техники на общую сумму 60 млн рублей.
Власти возлагают большие надежды на добровольную пожарную охрану, которая особенно востребована в отдаленных селах. Ее сотрудники обеспечивают локализацию огня до прибытия профессиональных подразделений. В руки добровольцев Архангельского, Буздякского, Иглинского, Кармаскалинского и Мишкинского районов передали пять единиц прицепной техники. Всего в рамках реализации Стратегии развития пожарно-спасательных сил в муниципальные образования региона с 2018 года передано 180 единиц специальных прицепов.