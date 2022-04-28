В Курултае рассказали, как будут продаваться алкогольные напитки в майские праздники

Впереди майские праздники и многих жителей интересует, как будут работать магазины в эти дни и будут ли продавать алкоголь. Напомним, в начале мая жителей ожидает восемь выходных дней.

В Государственном собрании – Курултае рассказали, что запрета на продажу алкоголя в праздники не будет. Все запреты прописаны в законе, а майские праздники в перечень не входят. Чаще всего, это касается последних звонков и выпускных.