Власти США запретили шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов

В Германии в настоящий момент «Бессмертный полк» пока что не под запретом, однако власти европейской страны уже поставили вопрос об альтернативном шествии. Организаторы «Бессмертного полка» в России призвали соотечественников, которые проживают за границей, где «Бессмертный полк» под запретом, провести шествие онлайн.