Власти США запретили шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов

Власти США запретили проведение шествия «Бессмертного полка» и возложения цветов к мемориалу «Дух Эльбы». Об этом сообщил сопредседатель центрального штаба движения Сергей Макаров.
В Германии в настоящий момент «Бессмертный полк» пока что не под запретом, однако власти европейской страны уже поставили вопрос об альтернативном шествии. Организаторы «Бессмертного полка» в России призвали соотечественников, которые проживают за границей, где «Бессмертный полк» под запретом, провести шествие онлайн.
В Российской Федерации «Бессмертный полк» традиционно пройдет во всех городах страны. Шествие традиционно проходит в регионах с 2012 года.