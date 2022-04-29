В Уфе стартовал форум «Сила землячества»

Сила землячества. В Уфе проходит форум, на котором подведут итоги благотворительного проекта «Атайсал – малая родина». Инициатором проекта год назад выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. За это время в республике уже реализовано больше шести тысяч добрых дел.

Суть «Атайсал» в том, что жители городов, сёл и деревень региона обозначают свои проблемы, показывают, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине.

Проект по своей форме простой: вот родное село, есть инициатива, набираешь людей, вы вместе делаете доброе дело. Людей, которые помогают родным селам, очень много. Но есть люди, которым нужен импульс. Поэтому инициатива Радия Фаритовича Хабирова, выражаясь современным языков, «зашла». Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

Главное – продолжать эту инициативу, чтобы жители ощущали единство с малой родиной. Азамат Кульмухаметов, посол по особым поручениям МИД России

Участником проекта может стать любой желающий, от ученика до чиновника или крупного бизнесмена. Главное – стремление изменить свой родной край в лучшую сторону, сделать жизнь односельчан лучше. Среди наиболее популярных реализованных инициатив – благоустройства родников и кладбищ, строительство спортивных объектов, ремонт социальных учреждений, обеспеченье пенсионеров, ветеранов и многодетных семей пожарными извещателями, сохранение культуры и исторической памяти своих предков.

Люди делают живой вклад, тратят энергию, силу, деньги на конкретные дела. Салават Щербаков, скульптор, академик Российской академии художеств