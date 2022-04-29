В Уфе стартовал форум «Сила землячества»

Сила землячества. В Уфе проходит форум, на котором подведут итоги благотворительного проекта «Атайсал – малая родина». Инициатором проекта год назад выступил Глава Башкортостана Радий Хабиров. За это время в республике уже реализовано больше шести тысяч добрых дел.
Суть «Атайсал» в том, что жители городов, сёл и деревень региона обозначают свои проблемы, показывают, в каких направлениях требуется помощь, а успешные выходцы из небольших городов или сёл помогают своей малой родине.
Участником проекта может стать любой желающий, от ученика до чиновника или крупного бизнесмена. Главное – стремление изменить свой родной край в лучшую сторону, сделать жизнь односельчан лучше. Среди наиболее популярных реализованных инициатив – благоустройства родников и кладбищ, строительство спортивных объектов, ремонт социальных учреждений, обеспеченье пенсионеров, ветеранов и многодетных семей пожарными извещателями, сохранение культуры и исторической памяти своих предков.